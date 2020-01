Dalla Spagna: Mbappé blindato dal Psg per altri due anni

TORINO- Nonostante la straordinaria forma realizzativa messa in mostra in quest’ultimo mese, la Juventus sta iniziando a guardarsi intorno per trovare l’erede di Cristiano Ronaldo. I quasi 35 anni del fenomeno portoghese, infatti, costringono i bianconeri non poter puntare su di lui per un progetto a lungo termine. Il sostituto in cima alla lista, neanche troppo nascosto, è quel Kylian Mbappé che tanto piace al ds Paratici che, però, dovrà attendere ancora prima di un possibile assalto. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, il Psg vorrebbe blindare il suo asso almeno fino al 2022, Solo allora, il club parigino sarà disposto ad ascoltare le offerte provenienti dal mercato.