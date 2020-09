Dalla Spagna: Marcelo potrebbe lasciare Madrid

TORINO – Dopo esser circolato per parecchio tempo dalle parti della Continassa, il nome di Marcelo potrebbe ritornare di moda in quel di Torino. Già, perche la Vecchia Signora è sempre alla ricerca di un terzino e avrebbe nuovamente effettuato un sondaggio per l’esterno del Real. stando a quanto riportato dal quotidiano brasiliano Brasil Esporte, il giocatore del Real sarebbe disposto a prendere in considerazione ogni eventuale offerta in arrivo. Le sudare piu interessate al momento sono i bianconeri e l’Inter di Antonio Conte che, sarà pronta a dare battaglia alla rivale di sempre nel caso in cui possa partire un vero e proprio braccio di ferro.