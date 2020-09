TORINO- Ancora diversi dubbi sul futuro di Luis Suarez. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barcellona sta lavorando per lasciar andare il centravanti uruguaiano, ormai fuori dai piani del tecnico Koeman. Il club, però, non vorrebbe pagare alcuna buonuscita al giocatore, che invece preme per ricevere il suo ultimo anno di ingaggio prima di firmare per una nuova scoietà.