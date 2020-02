Dalla Spagna: l’Atletico spinge per Rakitic

TORINO- Nonostante non sia più il primo nome in cima alla lista dei desideri, la Juventus non smette di seguire da vicino la situazione legata a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, in rotta con il Barcellona, è in cerca di un nuovo club con cui proseguire la sua carriera a partire dalla prossima estate, ma secondo la stampa spagnola potrebbe restare in Liga. Su di lui, infatti, oltre al Siviglia, sarebbe forte anche il pressing da parte dell’Atletico Madrid.

