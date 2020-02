Dalla Spagna: la Juve starebbe stringendo per Alex Telles

TORINO – Oggi la Juventus non ha a disposizione un terzino sinistro che non sia Alex Sandro. La mancanza di alternative al brasiliano sta spingendo la dirigenza bianconera a sondare il mercato. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, i bianconeri avrebbero non solo messo nel mirino Alex Telles, terzino di grande tecnica del Porto, ma sarebbero addirittura vicini all’acquisto del giocatore per 25 milioni di euro.

