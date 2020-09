TORINO- La situazione Suarez sta tenendo con il fiato sospeso il mondo Juve, in attesa di capire quali saranno le novità sulla faccenda. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la dirigenza bianconera starebbe cominciando però a spazientirsi. Il Barcellona sarebbe d’accordo nello svincolare l’attaccante uruguaiano, che vuole però ricevere per intero lo stipendio che gli sarebbe spettato in questa ultima annata in Catalogna.