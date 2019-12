Dalla Spagna: Juve e Real in corsa per Kante

TORINO- Juventus che, per il mercato di gennaio, è sempre a caccia di un rinforzo per il proprio centrocampo. I bianconeri, probabilmente, perderanno Emre Can, diretto verso il Psg e ormai fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri. E, proprio il tecnico toscano, avrebbe fatto il nome del sostituto del centrocampista tedesco: N’Golo Kante. Il francese, dopo diverse stagioni passate in Premier League, vorrebbe cambiare aria e la prossima estate potrebbe essere quella giusta. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce dell’ex Leicester.