Dalla Spagna: Juve e Barcellona sulle tracce di Kane

TORINO- Il futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo è ancora incerto, nonostante il portoghese stia disputando un’ottima stagione. La Juventus, per sopperire ad un’eventuale partenza di Cr7 in estate, starebbe quindi lavorando per portare a Torino il suo erede, individuato in Harry Kane. Il bomber inglese vorrebbe lasciare il Tottenham per calcare palcoscenici più importanti e sarebbe il profilo preferito dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, però, anche il Barcellona sarebbe sulle sue tracce per sostituire Suarez, ritenuto ormai a fine ciclo.