Dalla Spagna: Inaki Williams l’ultimo nome sul taccuino di Paratici

TORINO- Vista la possibile cessione di Douglas Costa in estate, direzione Premier League, la Juventus è vigile sul mercato in cerca di un nuovo innesto per il proprio reparto offensivo. Come riportato da Don Balòn, l’ultima idea del ds Fabio Paratici porterebbe i bianconeri sulle tracce di Inaki Williams, punto fermo dell’attacco dell’Athletic Bilbao. Il club basco, però, è osso duro sul mercato e per cedere il proprio gioiello chiederebbe non meno di 100 milioni di euro.

