Dalla Spagna: il Real punta forte su De Ligt

TORINO- Le prestazioni offerte da Matthijs De Ligt negli ultimi mesi sono state in crescendo per il giovane difensore, ormai diventato una colonna dell’undici titolare della Juventus. L’olandese, inevitabilmente, ha attirato sul mercato gli interessi degli altri top club europei, Real Madrid in primis. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club blanco potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Eder Militao e Luka Jovic per arrivare all’ex Ajax, ritenuto però incedibile dai bianconeri.

