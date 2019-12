Dalla Spagna: il Psg sogna ancora il colpo Ronaldo

TORINO- Nonostante le dichiarazioni d’amore di questi giorni, sommate a quelle di Mendes di una permanenza fino a fine contratto, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere colorato di bianconero. Il fuoriclasse portoghese, infatti, è nuovamente al centro delle voci di mercato, che lo vorrebbero lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Psg non avrebbe mai mollato la presa su Cr7, ritenuto colpo ideale per rimpiazzare sia dentro che fuori dal campo uno tra Neymar e Mbappè. Difficilmente, però, il club campione d’Italia accetterà di privarsi del proprio fuoriclasse.