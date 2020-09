Dalla Spagna: il Barcellona soffia Bellerin alla Juve

TORINO- Con la probabile uscita di Mattia De Sciglio, seguito dal Villareal, la Juve è in cerca di un terzino destro da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. Accostato al club nelle scorse settimane, potrebbe non essere Hector Bellerin il nome che ricoprirà questa posizione. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, l’esterno iberico sarebbe vicino ad un ritorno al Barcellona, club in cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il club blaugrana sarebbe pronto a rilevarlo con la formula del prestito dall’Arsenal.