Dalla Spagna: Guardiola attende il ricorso del City

TORINO- La decisione dell’UEFA di squalificare il City dalle prossime due edizioni della Champions League potrebbe allontanare Pep Guardiola dalla panchina del club. Il tecnico catalano, in queste ore, è stato accostato anche alla Juventus, che a fine stagione potrebbe separarsi da Maurizio Sarri. Come riportato da ESPN, però, l’ex allenatore del Barcellona attende di conoscere l’esito del ricorso dei citizens al TAR prima di scegliere cosa fare in futuro.

