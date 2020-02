Dalla Spagna: Ferran Torres si allontana dalla Juve, il Valencia vuole blindarlo

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juve ha in mente di rinforzare il proprio reparto offensivo. Non solo nomi di primo piano, ma anche giovani dal futuro assicurato come Ferran Torres, giovane talentino cresciuto nel vivaio del Valencia. Il club spagnolo, però, non ha intenzione di privarsene e sarebbe pronto ad offrire un ricco rinnovo per blindarlo. A decidere sarà comunque il ragazzo, attratto dalle offerte provenienti dall’estero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<