Dalla Spagna: Ferran Torres non rinnova con il Valencia

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, segue da vicino la situazione di Ferran Torres, giovane esterno attualmente in forza al Valencia. Il ragazzo, grande protagonista di ieri nel match perso contro l’Atalanta, potrebbe presto lasciare il club spagnolo, secondo quanto riportato da Cadena Ser. Il procuratore Hector Peris, infatti, avrebbe preso tempo alla notizia della richiesta di un prolungamento oltre il 2021, data di scadenza attuale.

