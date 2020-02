Dalla Spagna: Coutinho vuole restare al Bayern Monaco

TORINO- In questi giorni, il nome di Philippe Coutinho è stato accostato con insistenza a vari club, tra cui la Juventus, in cerca di un trequartista da regalare a Maurizio Sarri. Il brasiliano, nonostante la buona stagione che sta disputando, non è infatti certo della permanenza al Bayern e potrebbe far ritorno al Barcellona, pronto a riproporlo sul mercato. Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, però, l’obiettivo numero uno dell’ex Inter è quello di restare in Baviera e nei prossimi mesi proverà a convincere il Bayern a riscattarlo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<