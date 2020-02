TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Philippe Coutinho non verrà riscattato dal Bayern Monaco, che non ha intenzione di spendere i 120 milioni di euro per il riscatto. Il brasiliano, però, non farà ritorno al Barcellona, che si è già avviato per trovargli una nuova sistemazione. L’entourage del ragazzo avrebbe già contattato diversi club, tra cui anche la Juve, in cerca di un trequartista puro da regalare a mister Sarri.