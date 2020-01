Dalla Spagna: circola nuovamente il nome di Savic

TORINO- Nonostante le smentite di Paratici, che più volte nei giorni scorsi ha escluso nuovi acquisti in questa finestra di mercato, la Juventus starebbe lavorando all’arrivo di un nuovo difensore. I bianconeri, infatti, con Demiral ai box fino a fine stagione e Chiellini non ancora pienamente recuperato, vorrebbero aggiungere un nuovo innesto al proprio reparto arretrato. Voci dalla Spagna vorrebbero i campioni d’Italia nuovamente sulla tracce di Savic, in uscita dall’Atletico Madrid. L’ex Fiorentina è un pupillo da diverse stagioni, ma l’alta valutazione del cartellino (25 milioni) rende difficile la trattativa.