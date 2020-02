Dalla Spagna: Benzema l’ultima idea per l’attacco

TORINO- Vista la possibile cessione di Gonzalo Higuain al termine della stagione, la Juventus sta valutando l’acquist di un nuovo centravanti. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’ultima idea si chiama Karim Benzema, che potrebbe lasciare il Real Madrid dopo più di dieci stagioni e quattro Champions in bacheca. Il francese, infatti, non rientrerebbe più nei piani di Zidane e l’amicizia con Ronaldo potrebbe favorirne lo sbarco in Italia.

