Dalla Spagna: Allegri ha detto no alla proposta del Barcellona

TORINO- Negli ultimi giorni hanno fatto scalpore le parole di Daniele Adani, opinionista Sky, che ha criticato l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri di allenare poco, rinfacciandogli di non essere stato cercati dak Barcellona. Eppure, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico livornese sarebbe stato contattato dai blaugrana per il dopo-Valverde, anche prima dell’attuale mister Setien. A mandare a monte l’affare sarebbe stato però lo stesso Allegri, volendo restare fermo fino alla fine della stagione.