Dalla Spagna: accordo tra Perez e Raiola per portare Haaland a Madrid

TORINO- Erling Braut Haaland è la rivelazione di questa stagione europea di calcio. Il giovane bomber norvegese, con la maglia del Salisburgo prima e quella del Borussia Dortmund ora, sta continuando a segnare reti su reti, attirando gli interessi dei maggiori top club europei. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid si sarebbe mosso per anticipare la concorrenza, raggiungendo un accordo di massima con Mino Raiola per il passaggio del giovane in Liga in estate. Un’operazione da 75 milioni di euro totali.

