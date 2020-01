Dalla Roma alla Roma, Dybala a caccia di una nuova “Joya”

TORINO- Match delicato quello di stasera all’Olimpico, con la Juventus che dovrà vedersela contro la Roma nel posticipo domenicale della diciannovesima giornata di campionato. Bianconeri che, vincendo, scavalcherebbero l’Inter, frenata ieri dall’Atalanta, portandosi al primo posto in solitaria in classifica. Per ottenere un successo, Maurizio Sarri farà affidamento sui suoi giocatori migliori, tra cui Paulo Dybala. L’argentino, tra i migliori per rendimento in questa fase della stagione, va in cerca di un’atra “Joya” contro i giallorossi, vittime del suo primo gol in campionato con la Juve. Nel 2015, infatti, la rete del numero 10 portò la squadra allora allenata da Allegri a credere nella rimonta sulla Roma, vincitrice poi del match per 2-1.