Dalla Germania: Muller via dal Bayern, occasione per l’estate

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, in estate potrebbe finire la storia d’amore tra il Bayern Monaco e Thomas Muller. L’attaccante, prodotto del vivaio del club bavarese, ha un contratto in scadenza nell’estate del 2021 e starebbe considerando l’idea di iniziare una nuova avventura prima di appendere gli scarpini al chiodo. In Serie A ci sono diversi club sulle sue tracce, tra cui la Juventus, in cerca di ricambi per il reparto offensivo. I bianconeri dovranno però fare attenzione alla concorrenza delle squadre di Premier, tra cui il Manchester United.