Dalla Germania: Juve in seconda fila per Havertz

TORINO- Chiusa la finestra invernale senza mettere a segno particolari colpi, la Juventus lavora ora alla campagna acquisti estiva. A meno di colpi di scena, il reparto che maggiormente verrà ritoccato sarà il centrocampo, per cui il club bianconero sta seguendo anche il profilo di Kai Havertz. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, però, a causa dell’elevato costo del cartellino, i campioni d’Italia partirebbero in seconda fila dietro Real e Barcellona per il talento del Leverkusen.