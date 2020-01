Dalla Germania: il Bayern molla la pista Emre Can

TORINO- Pochi giorni ancora alla chiusura della finestra di mercato, in cui la Juventus cercherà di piazzare i giocatori in esubero rimasti in rosa. Tra questi c’è anche Emre Can, ormai ultima scelta di Maurizio Sarri per il suo centrocampo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il ragazzo non farà ritorno al Bayern Monaco, che avrebbe ufficialmente mollato l’idea di un suo acquisto a causa delle elevate cifre in ballo (30 milioni la richiesta della Juve). Resta però viva l’ipotesi Borussia Dortmund, che nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta ufficiale ai bianconeri.