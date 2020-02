Dalla Germania: anche Werner nel mirino della Juve

TORINO- Vista la possibile cessione in estate di Gonzalo Higuain, che non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, la Juve si sta guardando intorno in cerca di un centravanti. Come riportato dalla stampa tedesca, emissari bianconeri erano in tribuna in occasione di Tottenham-Lipsia per osservare i progressi di Timo Werner, autore del gol vittoria. Il ragazzo, in uscita dal Lipsia, ha una clausola da 60 milioni che fa gola ai club di mezza Europa.

