Dalla Francia: sirene dalla Ligue1 per Higuain

TORINO- Dopo una buona prima parte di stagione, Gonzalo Higuain sta faticando a confermarsi ad alti livelli in questo 2020. Solamente un gol in campionato per l’argentino, che non va a segno dalla vittoriosa partita con il Cagliari. La Juventus, dal canto suo, sta seriamente riflettendo sul futuro, visto anche il contratto in scadenza nell’estate del 2021. Come riportato dalla stampa francese, non sarebbero da escludere affondi di Psg o Monaco nei prossimi mesi.

