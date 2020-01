Dalla Francia: si attende l’ok del Psg per Kurzawa

TORINO- Giorni decisivi per l’approdo di Layvin Kurzawa alla Juventus. Il terzino francese, in scadenza a giugno con il Psg, avrebbe raggiunto da tempo l’accordo con i bianconeri per un contratto quadriennale, ma mancherebbe ancora il via libera del club. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, infatti, c’è ancora distanza tra le due dirigenze per la valutazione di De Sciglio, che dovrebbe fare il viaggio inverso rispetto all’ex Monaco. Distanza che, però, dovrebbe essere colmata a breve per la buona riuscita dell’affare.