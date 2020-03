Dalla Francia: Pjanic non è l’unico juventino nel mirino del Psg

TORINO- Miralem Pjanic non è l’unico calciatore juventino nel mirino del Psg. Come riportato dalla stampa francese, infatti, il club parigino starebbe guardando con particolare attenzione in casa bianconera per rinforzare la propria rosa. Nella lista degli acquisti del ds Leonardo c’è anche il nome di Gonzalo Higuain che, visto il mancato accordo per il rinnovo, potrebbe lasciare Torino nei prossimi mesi. Per l’argentino possibile offerta da 20 milioni di euro.

