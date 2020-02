Dalla Francia: Paredes possibile colpo estivo

TORINO- Il mercato invernale della Juventus si è chiuso senza squilli in entrata, nonostante i tanti nomi accostati nell’ultimo mese. Come riportato dalla stampa francese, però, il club bianconero è già al lavoro per la campagna acquisti estiva, per la quale sta guardando attentamente in casa del Psg. L’obiettivo primario, sfumato il terzino Kurzawa, è ora Leandro Paredes. L’argentino, di cui si era parlato per un possibile scambi con Emre Can, piace sempre a Sarri, che vorrebbe averlo a sua disposizione.