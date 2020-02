Dalla Francia: Meunier rifiuta la prima offerta di rinnovo

TORINO- In estate la Juventus potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione sulle fasce difensive. Il club bianconero, infatti, non sarebbe contento degli attuali interpreti e avrebbe in mente di aggiungere forze fresche al reparto. Uno dei possibili volti nuovi potrebbe essere quello di Thomas Meunier, seguito da ormai diverse stagioni. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il belga avrebbe rifiutato le prime offerte di rinnovo e a giugno potrebbe quindi essere prelevato a parametro zero.