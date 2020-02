Dalla Francia: Meunier obiettivo numero uno per la fascia

TORINO- Juventus già al lavoro in vista del mercato estivo, dove verranno effettuati diversi acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno è quello di rinforzare la fascia destra, visto che Danilo e De Sciglio non offrono al momento sicurezze. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, è sempre caldo il nome di Thomas Meunier, pupillo del ds Fabio Paratici e disponibile a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno.

