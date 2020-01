Dalla Francia: Kurzawa ha già salutato i compagni

TORINO- Momenti decisivi per quanto riguarda la trattativa De Sciglio-Kurzawa. Lo scambio è ormai alle battute finali e Juventus e Psg stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli, prima di ufficializzare il tutto. Secondo quanto riportato da Canal+, mancherebbe ormai poco all’ufficialità, visto che il laterale francese, non convocato per il match contro il Lille, avrebbe già svuotato il proprio armadietto nel centro di allenamento del club parigino. Un breve saluto ai compagni poi, ormai avvisati del suo futuro.