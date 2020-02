Dalla Francia: Kimpembe nel mirino della Juve

TORINO- Vista la probabile partenza di Daniele Rugani in estate, la Juve sta lavorando per aggiungere un nuovo difensore centrale al proprio reparto. Stando a quanto riportato dal portale francese Le10Sport, il club bianconero avrebbe posato gli occhi su Presnel Kimpembe, 24enne centrale in forza al Psg. Il ragazzo non godrebbe più della stima dell’ambiente del club parigino, disposto a privarsene nei prossimi mesi. Pista da non escludere, visti gli ottimi rapporti tra le due società.

