Dalla Francia: il Psg punta forte su Dybala

TORINO- Una magia di Paulo Dybala, entrato da neanche 10 minuti, ha permesso alla Juventus di chiudere sul 2-0 la gara di ieri sera contro l’Inter. Altra dimostrazione di come il numero 10 argentino sia ormai nuovamente padrone dell’attacco del club bianconero, che lavora ora per rinnovargli il contratto. Psg permettendo. Come riportato dalla stampa francese, infatti, il club parigino starebbe nuovamente sondando il terreno per l’ex Palermo, che potrebbe essere chiesto come contropartita in un eventuale affare Icardi. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivato un clamoroso annuncio di mercato. Ribaltone totale in arrivo, Sport Mediaset conferma tutto: affare da 70 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

