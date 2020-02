Dalla Francia: Icardi resterà al Psg anche l’anno prossimo

TORINO- Recentemente, Mauro Icardi è stato nuovamente accostato ad un possibile passaggio alla Juventus, al lavoro per trovare l’erede di Gonzalo Higuain. Secondo la stampa francese, però, i bianconeri dovranno arrendersi anche questa volta, visto che il centravanti argentino non sembra aver voglia di fare ritorno in Italia tanto presto. Probabile, quindi, vederlo con la maglia del Psg anche l’anno prossimo, ma soltanto dopo che i francesi avranno versato i 70 milioni richiesti dall’Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<