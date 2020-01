Dalla Francia: Higuain tra i nomi per il dopo-Cavani

TORINO- Dopo un’estate passata tra le insistenti voci di un suo addio, Gonzalo Higuain è tornato ad essere un punto fermo per la Juventus. Il Pipita sta disputando un’ottima stagione alla guida di Maurizio Sarri, che in estate potrebbe però dover rinunciare al suo pupillo. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, infatti, il Psg starebbe pensando all’argentino per sostituire Cavani, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza in estate. E, visto che il rinnovo con i bianconeri tarda ad arrivare, l’ipotesi di una cessione non sarebbe da escludere.