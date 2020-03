Dalla Francia: è Dybala il sostituto di Neymar

TORINO- La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il clamoroso ritorno di Neymar al Barcellona, trasferimento di cui si parla già da diversi mesi. Il Psg, ormai destinato a perdere il fuoriclasse brasiliano, starebbe guardando in casa Juve per il sostituto. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, il ds Leonardo vorrebbe puntare forte sull’acquisto di Paulo Dybala, che potrebbe essere tentato da un ricco ingaggio e dalla possibilità di staccarsi “dall’ombra” di Ronaldo, che lo starebbe mettendo in secondo piano.ù

