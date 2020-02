Dalla Francia: chiesto il divieto di ingresso a Lione dei tifosi della Juve

TORINO- L’emergenza Coronavirus fa paura anche agli altri paesi europei. Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, c’è grande apprensione per l’arrivo di circa 3000 tifosi provenienti dall’Italia per assistere al match di Champions League tra Lione e Juve di domani sera. I sindaci dei distretti di Meyzieu e Decines, dove è situato lo stadio della formazione transalpina, avrebbero addirittura chiesto il divieto di ingresso sei sostenitori italiani.

