Dalla Francia: assalto del Lione a Rabiot a gennaio

TORINO- Se a Torino ci si lecca le ferite per la supercoppa persa ieri, a Lione la situazione non è certamente migliore. Il club transalpino, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League, è infatti in crisi di risultati e con gli uomini a disposizione contati. In particolare è il ko del centrocampista Adelaide a preoccuprare Rudi Garcia, che ha chiesto rinforzi a gennaio. Secondo quanto riportato da Telefoot, il primo nome sulla lista di mercato è proprio quello di un bianconero: Adrien Rabiot. Il ragazzo, colpo estivo del mercato juventino, non ha mai convinto del tutto Maurizio Sarri e potrebbe voler cambiare aria già a gennaio, decidendo di fare ritorno a casa.