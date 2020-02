Dalla Francia: anche Sarri tra i candidati per il dopo-Tuchel

TORINO- A meno di ribaltoni, in estate il Psg divorzierà da Thomas Tuchel, cambiando guida tecnica. Il club parigino sta valutando vari profili per la sostituzione del tecnico tedesco, tra cui due italia. Come riportato dalla stampa francese, in primis ci sarebbe Massimiliano Allegri, in cerca di una nuova avventura dopo il divorzio dalla Juventus, ma non va sottovalutata la candidatura di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, molto discusso a Torino, potrebbe clamorosamente iniziare una nuova avventura dalla prossima annata.

