Dalla Francia: anche Juve-Lione a rischio porte chiuse

TORINO- L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo del calcio. Dai rinvii al rischio di partite a porte chiuse, la programmazione delle ultime gare è diventata molto complicata. Ne sa qualcosa la Juventus che, dopo il rinvio della gara con l’Inter, rischia ora di dover giocare a porte chiuse la gara con il Lione del 16 marzo (sotto osservazione anche quella tra Psg e Borussia Dortmund). Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, infatti, l’UEFA starebbe valutando di giocare la gara senza la presenza dei tifosi. Un ostacolo in più per i bianconeri, chiamati alla rimonta per non uscire anzitempo dalla competizione.

