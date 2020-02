Dalla Francia: Allegri verso il Psg

TORINO- Dopo il divorzio in estate dalla Juventus, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una nuova panchina. Il tecnico livornese, nonostante le voci di un possibile ritorno al Milan, sembra orientato ad iniziare un’avventura all’estero, più precisamente in Francia. Come riportato da Le10Sports, infatti, il Psg vorrebbe puntare forte su di lui per il post Tuchel. Molto apprezzata sarebbe la gestione dello spogliatoio di Allegri, che invece difetta al tecnico tedesco.

