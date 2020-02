Dal Portogallo: Ruben Dias torna nei radar bianconeri

TORINO- Vista la probabile partenza di Rugani in estate, la Juventus si sta guardando intorno per trovare un nuovo centrale. Secondo quanto riportato da PortuGol, il club bianconero avrebbe messo nuovamente nel mirino Ruben Dias, punto fermo della difesa del Benfica già seguito nelle scorse stagioni. Inoltre, in occasione del match di Europa League tra i lusitani e lo Shaktar, alcuni osservatori juventini sarebbero stati presenti sugli spalti. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sta circolando anche un’altra notizia di mercato che sta facendo impazzire il web: tenetevi forte, è esplosa una bomba clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA

