Dal Portogallo: escluse infezioni per Cristiano Ronaldo

TORINO- Rientrato in Portogallo domenica sera per stare vicino alla madre, Cristiano Ronaldo trascorrerà le due settimane di quarantena, causa Coronavirus, a Madeira. Come riportato dal quotidiano portoghese Record, per Cr7 sono state escluse infezioni, come dichiarato anche dal Governatore Miguel Albuquerque: “Per motivi di protezioni dei dati non posso entrare nei dettagli della situazione, ma in questo momento mi sento di escludere qualsiasi tipo di infezione”.

