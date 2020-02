Da Dybala a Higuain: quando la sostituzione non viene digerita

TORINO- Nuovo successo per la Juventus, che allo Stadium batte per 3-0 la Fiorentina con un Ronaldo ancora una volta sugli scudi. Una gara non facile, però, per Gonzalo Higuain, apparso in ombra e anche sfortunato in ocassione dell’unico tiro in porta della sua gara, quando Dragowski con un gran riflesso gli ha negato la gioia del gol. Anche per questo, al momento della sostituzione avvenuta al 67′, il Pipita ha reagito in maniera nervosa, non fermandosi neanche di fronte al tentativo di Sarri di calmarlo. Un episodio che non è nuovo in queste settimane, visto che anche Dybala ha reagito alla stessa maniera in occasione del successo esterno con la Roma. Dimostrazioni di come, i due argentini, tengano molto a dimostrare di poter ancora essere utili alla causa bianconera.