Cuadrado: “Nulla è impossibile per chi crede”

TORINO – La sconfitta del Groupama Stadium ha acceso più di una sirena d’allarme in casa Juve. I bianconeri non possono accontentarsi di prestazioni come quelle di ieri sera, e ora sono anche chiamati a ribaltare il risultato per accedere ai quarti di finale della Champions League. Juan Cuadrado è il primo a credere all’impresa, e ha voluto comunicarlo al pubblico con un post Instagram. “Nulla è impossibile per chi crede” – scrive il colombiano – “Ci resta ancora una partita a casa nostra, con la nostra gente”.