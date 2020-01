Cuadrado: “Dovremo tornare in campo con più voglia e determinazione”

TORINO- Al termine del primo tempo di Roma-Juventus, con il risultato sul 2-0 in favore degli uomini di Sarri (reti di Demiral e Cristiano Ronaldo), Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo abbassati troppo dopo il secondo gol. Stavamo giocando una grande partita, poi la Roma, che è un’ottima squadra, ci ha costretti a stare più giù. Nella ripresa dovremo tornare in campo con ancora più voglia e determinazione di quelle messe in questi minuti”.