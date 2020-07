Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus

TORINO- Dopo la doppietta realizzata contro l’Atalanta, Cristiano Ronaldo non solo è tornato in corsa per ottenere il trofeo della scarpa d’oro, ma sembrerebbe aver assunto più consapevolezza per quanto riguarda il futuro. Il suo desiderio infatti, è quello di rimanere a Torino per vincere trofei, inclusa ovviamente la Champions League, che nel mese di agosto chiamerà la Juventus a ribaltare il punteggio della gara di andata con il Lione (1-0 per i francesi).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<