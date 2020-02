Cristiano Ronaldo: “Non vedo l’ora di giocare il ritorno in casa, passeremo il turno”

TORINO – Cristiano Ronaldo è stato intervistato da Sky Sport. Il fenomeno portoghese è partito ovviamente dalla sconfitta di Lione: “Nel calcio sono cose che succedono, non siamo contenti della sconfitta di Lione. In Champions League tutte le partite sono difficili. Siamo arrabbiati, ma abbiamo la possibilità di giocare il ritorno in casa. Siamo molto fiduciosi di poter ribaltare il risultato e passare il turno. Adesso la nostra priorità è vincere le prossime partite, poi penseremo alla Champions. Rimaniamo tranquilli, concentrati e pronti per i prossimi impegni. Non abbiamo paura di uscire. La Champions League è la competizione più difficile che esista, tutte le squadra sono complicate, non ci sono partite facili, ma non vedo l’ora di giocare il ritorno, spero davanti ai nostri tifosi (ride ndr). Sono convinto che passeremo il turno”.

